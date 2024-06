Esclusiva: Catanzaro-Aquilani, nuovo incontro. E Vivarini…

Il Catanzaro non ha ancora liberato Vivarini per il Frosinone, ma in giornata c’è stato un nuovo incontro con chi assiste Alberto Aquilani, da settimane in quota per la panchina del club giallorosso. Potremmo essere vicini alla svolta, il Catanzaro negli ultimi giorni aveva sondato anche Zaffaroni e Bianco, ora è tornato sull’obiettivo prioritario. Tutto questo perché entro il weekend, forse già domani, dovrebbe essere liberato Vincenzo Vivarini per il Frosinone, mettendo fine a una telenovela infinita. Teniamo ancora un minimo di prudenza, il Frosinone si era cautelato sondando lo stesso Aquilani e Bianco, ma ora siamo abbastanza vicini alla soluzione.

