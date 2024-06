Esclusiva: Aquilani prende tempo alla Reggiana. Gli incastri delle panchine

La Reggiana vorrebbe chiudere con Alberto Aquilani, ma l’allenatore prende tempo. Sarebbe il primo nome della lista, ma l’ex Pisa evidentemente vuole aspettare: piace a Frosinone e Catanzaro, una situazione al centro di vari incastri. Il Frosinone vorrebbe Vivarini, ma il Catanzaro lo deve liberare e non sarà semplice e per questo ha pensato allo stesso Aquilani. Quest’ultimo è in lista anche a Catanzaro, mentre la Reggiana vorrebbe Viali (sotto contratto a Cosenza, potrebbe restare oppure andare in Emilia, ma la sua speranza è l’Empoli se Di Francesco dovesse scegliere il Venezia dove è in corsa anche Zaffaroni). Nell’estate dei grandi botti in panchina, Motta alla Juve e Conte al Napoli campi principali, ci sono società – soprattutto in B – che a metà giugno non hanno l’allenatore… Intanto, il Cagliari si prepara a chiudere l’operazione Nicola anche in questo caso con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Foto: instagram Pisa