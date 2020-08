Esclusiva: Caserta, il Perugia vuole convincerlo. Inseguono Pescara e Ascoli

Fabio Caserta, ve lo avevamo anticipato, ha assistito con grande interesse al playout Perugia-Pescara terminato con la salvezza degli abruzzesi. Semplicemente perché era stato sondato da entrambi i club, in modo particolare dal Perugia che ora è in pressing per convincerlo ad accettare la Serie C. Agli umbri, notizia di stamattina, piace anche Vivarini che però ha un anno di contratto con il Bari e deve chiarire la sua posizione. Caserta non è troppo convinto della categoria, ma Perugia è una piazza importante. Insegue il Pescara, in corsa – oggi più defilato – c’è l’Ascoli che deve risolvere un assurdo contenzioso creatosi tra Dionigi e la proprietà malgrado una straordinaria salvezza.

Foto: twitter Juve Stabia