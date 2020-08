Esclusiva: Caserta, occhi su Perugia-Pescara. L’Entella non era in pole

Fabio Caserta sarà uno spettatore interessato di Perugia-Pescara, drammatico spareggio in programma tra poco per evitare la retrocessione in Serie C. Caserta è un candidato forte per il Perugia, ma piace molto anche al Pescara. La Virtus Entella non era in pole, infatti sta andando su Tedino che può ritrovare la Serie B dopo il naufragio di Teramo. Mentre Dionisi deve solo formalizzare con l’Empoli, tenendo conto che Italiano (promesso sposo del Genoa) è impegnato nella finale playoff con lo Spezia.

Foto: twitter Juve Stabia