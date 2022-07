Esclusiva: Casale alla Lazio, svolta nella notte. I dettagli

Nicolò Casale alla Lazio, una trattativa scandita e in dirittura già un paio di giorni fa. Ma nella notte c’è stata la svolta definitiva per Il classe 1998 in uscita dal Verona: operazione da 7 milioni più 2-3 milioni di bonus, legati allo scudetto e alla qualificazione Champions della squadra di Sarri. Ci aveva provato il Monza, che ha fatto un altro tentativo nelle ultime ore, ma Casale vuole soltanto la Lazio e l’accelerata dovrebbe portare nelle prossime ore al suo arrivo a Formello. Vedremo se in tempo oppure per partire con la squadra per il ritiro estivo.

Foto: Instagram Casale