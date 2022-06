Esclusiva: Carnesecchi-Lazio, trattativa no stop. Gli scenari

La Lazio ha sempre Marco Carnesecchi, come già anticipato, in cima alla lista per il ruolo di portiere. Anche nelle ultime ore ci sono stati contatti no stop con l’Atalanta, la valutazione è tra i 12 e 15 milioni e si cerca un accordo che preveda magari un prestito biennale con obbligo di riscatto. Carnesecchi è la prima scelta, tutte le eventuali altre soluzioni (Vicario in testa) sono alternative. Il vice sarà Reina che ha rinnovato per un’altra stagione.

Foto: Instagram Carnesecchi