Esclusiva: Carnesecchi resta la prima scelta della Lazio. La proposta

Marco Carnesecchi, reduce da una bellissima promozione con la Cremonese, è la prima scelta della Lazio. Confermiamo quanto raccontato già diversi mesi fa, i contatti stanno andando avanti. Il portiere classe 2000, autentico talento, tornerà all’Atalanta per fine prestito e la stessa Cremonese spinge per poterlo confermare in Serie A.

La stessa Atalanta lo valuta non meno di 12-15 milioni, non vorrebbe privarsene ma nello stesso tempo è consapevole di aver fatto un investimento di 20 milioni, appena la scorsa estate, per Musso. Carnesecchi gradirebbe la Lazio, si cercherà una formula che possa accontentare tutti: magari un prestito biennale con obbligo di riscatto e percentuale da eventuale futura vendita. Lavori in corso.

Foto: Instagram personale