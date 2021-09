Esclusiva: Cagliari-Semplici ai saluti. Giulini e la nuova rincorsa a Mazzarri

Ieri sera vi avevamo avvertito che Leonardo Semplici sarebbe stato a forte rischio e che non avrebbe avuto la certezza di arrivare alla prossima partita contro la Lazio. Infatti, il Cagliari ha deciso di sollevarlo dall’incarico, ulteriore conferma che non ci sarebbero stati grandi margini di manovra a livello di fiducia. Ulteriore conferma, soprattutto, che era stato troppo sofferta e poco convinta la sua permanenza della scorsa estate sulla panchina rossoblù, arrivata per una salvezza miracolosa ma senza la convinzione necessaria. Semplici era arrivato a Cagliari al posto di Di Francesco e Giulini aveva fatto di tutto per prendere Mazzarri prima di virare su Semplici, ma in quel caso Mazzarri disse no. Adesso Giulini ci sta riprovando per Mazzarri, tiene in stand-by Lopez e ha valutato anche Iachini. E Mazzarri ha dato disponibilità convocando nel pomeriggio a San Vincenzo i suoi uomini di fiducia, ulteriore conferma che stavolta ha aperto al Cagliari. Iachini è un nome che piace non poco a Capozucca, evidentemente al netto di altre possibili evoluzioni (Mazzarri in testa). Intanto, Semplici è già ai saluti, non tanto a sorpresa dopo quanto raccontato ieri. E il Cagliari, reduce da un mercato non soddisfacente, vive un’altra partenza complicata.

