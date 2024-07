Esclusiva: Cabal-Juve, gli agenti sono a Torino. Già cinque giorni fa…

Juan Cabal è il suo futuro, occhio alle sorprese. L’Inter aveva impostato la trattativa con gli agenti, trovando gli accordi, ma non aveva approfondito i discorsi con il Verona, fin qui mai incontrato dopo un contatto telefonico della scorsa settimana. Cinque giorni fa vi avevamo svelato la telefonata a sorpresa di Giuntoli a Setti per avere le prime informazioni. Semplice azione di disturbo? Non proprio perché in queste ore gli agenti del colombiano sono a Torino per raggiungere um accordo con il club bianconero. Dopo la Juve può presentarsi dal Verona, ma evidentemente la telefonata Setti-Giuntoli di cinque giorni fa era molto più di un sondaggio. L’operazione è di circa 10 milioni.

Foto: Twitter Verona