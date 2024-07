Esclusiva: Cabal, contatto tra Inter e Verona. Incontro prossima settimana

Juan Cabal è un obiettivo sempre più concreto per l’Inter, oggi non semplicemente uno dei nomi della lista. Vedremo gli sviluppi. Ieri vi abbiamo svelato l’incontro tra gli agenti del colombiano classe 2001 e Piero Ausilio. Possiamo aggiungere che stamattina c’è stato un contatto tra i due club, fissato un incontro per i primi giorni della prossima settimana. Oggi Cabal è in chiaro vantaggio sulla concorrenza. Operazione da circa 10 milioni, bisogna capire bene la formula. Ma prima Ausilio vuole raggiungere tutti gli accordi con gli agenti e siamo sulla buona strada. Malgrado l’imminente arrivo di Tavares, il Verona ha mantenuto anche nelle ultime ore i contatti con la Lazio, mentre il Rennes per ora è più defilato. L’Hellas ha fretta di chiudere, deve procedere con il mercato in entrata. Saranno giorni caldi per Cabal, prevedibilmente dopo il weekend.

Foto: twitter Verona