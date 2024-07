Esclusiva: Inter, incontro con gli agenti di Cabal. La posizione di Lazio e Rennes

Juan Cabal probabilmente lascerà il Verona, ma deve arrivare un’offerta giusta con base di almeno 8 milioni più bonus. La Lazio lo ha bloccato a lungo, ma poi si è sintonizzata su Tavares. Il Rennes, come già anticipato, si è informato anche nelle ultime ore, ha offerto 7 milioni e poi ha pensato di prendere Pongracic per coprire il ruolo di difensore centrale. Da almeno quattro giorni il suo nome è accostato all’Inter, possiamo soltanto dire che le caratteristiche (anche da braccetto) ci sono, che i colloqui tra i nerazzurri e il Verona risalgono a circa 10 giorni fa. La novità importante è che oggi Ausilio ha incontrato gli agenti del colombiano, a conferma che dopo la richiesta di informazioni l’Inter è andato oltre con chi rappresenta Cabal. È possibile che ci siamo altri nomi nella lista nerazzurra, ma Cabal piace, sulla formula si può arrivare a un’intesa, le caratteristiche sono quelle giuste. Confermato il tentativo fatto dall’Inter per Kiwior, ma nessuna apertura al prestito visto che l’Arsenal ha speso oltre 20 milioni un anno fa.

Foto: Twitter Verona