Esclusiva: Buchanan-Inter, le cifre esatte. E la tempistica

Tajon Buchanan si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Confermando quanto vi stiamo raccontando da circa due settimane: prima scelta assoluta, da quasi un anno. E nessuna necessità di prendere un difensore centrale per spostare Darmian sulla fascia. Proprio no, soltanto Buchanan. Adesso possiamo aggiungere che manca pochissimo, un paio di giorni, al massimo tre o quattro, per chiudere l’operazione. Ci sono gli accordi di massima con il Bruges: 7,5 milioni di base più 2,5 milioni al massimo 3 di bonus. Era stato accostato il Manchester City a Buchanan, ma l’Inter era arrivata prima e non ci sono stati dubbi. Serviva un sostituto naturale di Cuadrado, ecco Il classe 1999 che ha margini di crescita per imporsi anche in Serie A.

Foto: Instagram Buchanan