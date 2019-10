Giovanni Bucaro è sempre più in pole per la panchina della Sicula Leonzio. Come già raccontato, l’ex allenatore dell’Avellino ha scavalcato Calabro e Cevoli, che avevano espresso delle perplessità. Ora Bucaro è atteso a Lentini, alle 13 è previsto un incontro nella sede del club per la firma sul contratto prevedibilmente fino a giugno.