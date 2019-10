L’indiscrezione: Calabro e Cevoli, no alla Sicula Leonzio. Ora c’è Bucaro

La Sicula Leonzio deve sostituire Vito Grieco, esonerato nelle scorse ore in seguito ai ko contro Rieti di domenica e Rende di mercoledì, unici club che prima della sfida alla Sicula non avevano mai centrato i 3 punti in stagione. Il club di Lentini aveva contatto prima Calabro e poi Cevoli, ma entrambi hanno detto no, ecco perché ora in pole per la panchina della Sicula c’è Bucaro, ultima esperienza ad Avellino.