Esclusiva: Bowie-Sassuolo e Mulattieri-Verona, base di intesa

28/07/2026 | 19:17:51

Kieron Bowie viaggia a passi spediti verso il Sassuolo, c’è una base di intesa per circa di 10 milioni. Poco fa si è concluso un vertice che nei prossimi giorni porterà alla fumata bianca. Il Sassuolo valuta l’attaccante scozzese circa 10 milioni, una cifra che il Sassuolo ha intenzione di garantire per assicurarsi uno specialista in grado di imporsi ulteriormente. Confermata la nostra esclusiva che parte dal 6 luglio, ieri mattina avevamo anticipato un’accelerata in corso. Nella trattativa entrerà Samuele Mulattieri in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Una pista svelata l’11 luglio scorso, il Verona ha virato su Mulattieri dopo il tira e molla per Cheddira.

Foto: Instagram Verona