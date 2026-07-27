Esclusiva: Bowie, il Sassuolo rilancia. Ora il Cagliari deve rispondere

27/07/2026 | 11:46:31

Su Kieron Bowie, attaccante scozzese classe 2002 del Verona, abbiamo anticipato in tempi non sospetti l’interesse di due club di Serie A. Prima il Cagliari, poi il Sassuolo. Nelle ultimissime ore il club emiliano ha deciso di migliorare l’offerta e di avvicinarsi al traguardo, ricordiamo che servono tra i 9 e 10 milioni più eventuali bonus per convincere il Verona. Ora si aspetta una eventuale risposta del Cagliari, la prima società italiana che aveva messo gli occhi sullo scozzese. Ma il Sassuolo sta avanzando e nell’operazione potrebbe entrare l’attaccante Mulattieri, un obiettivo del Verona già anticipato.

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