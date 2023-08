Esclusiva: Bologna, nuovi contatti per Boadu. La posizione del Torino

Il Monaco sta avanzando sempre più per Balogun, è sul punto di chiudere per l’attaccante dell’Arsenal. Fino a quando non avrà chiuso, non darà il via libera per la cessione di Myron Boadu, punta olandese classe 2001. Ma se dovesse arrivare Balogun, sarebbe quasi automatico il trasferimento di Boadu non obbligatoriamente a titolo definitivo. Dopo i sondaggi della Salernitana, ci sono stati nuovi contatti con il Bologna che segue anche Musa del Benfica ma che apprezza molto Boadu. In fila c’è anche il Torino che nel frattempo segue le evoluzioni per Musa Barrow: quest’ultimo lascerà il Bologna, vi abbiamo raccontato che gli piacerebbe andare all’estero ma intanto ha aperto ai granata.

Foto: sito Monaco