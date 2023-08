L’indiscrezione: Boadu e la Serie A, tutto dipende da Balogun (e dintorni)

Myron Boadu è un attaccante giovane, classe 2001, e dalle qualità molto interessanti. Un attaccante che il Monaco vorrebbe cedere ma soltanto a una condizione, ovvero l’arrivo di uno specialista negli ultimi trenta metri. Il sogno è Balogun, ma in ogni caso il Monaco deve prendere un attaccante e soltanto in un secondo momento prenderà in considerazione eventuali proposte. La Serie A si è mossa: prima la Salernitana, poi il Bologna, ma anche il Torino ha chiesto informazioni. La valutazione è tra i 10 e o 12 milioni, si potrebbe lavorare per un prestito con diritto di riscatto, ma prima (ripetiamolo) serve che il Monaco abbia un nuovo e competitivo attaccante.

Foto: sito Monaco