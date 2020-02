Esclusiva: Bojinov stasera a Pescara. Domani le visite

Fine della telenovela, non sono previste (fino a prova contraria) altre sorprese. Valeri Bojinov ha detto no al Catania, malgrado la promessa fatta a Cristiano Lucarelli, promessa evidentemente non mantenuta. Stasera l’attaccante bulgaro classe 1986 atterrerà a Roma e si trasferirà a Pescara. Domattina le visite mediche, poi la firma sul contratto. Ieri pomeriggio vi avevamo raccontato l’inserimento a sorpresa del Pescara (ritenuto da altre fonti fuori dai giochi) quando il Catania aveva già prenotato un volo per averlo in città oggi prima dell’ora di pranzo. Su quel volo Bojinov non ci è mai salito, il Pescara lo aspetta in serata, ha già programmato le visite per domani.

Foto: Novostirs