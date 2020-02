Esclusiva: Bojinov domani in Italia. Ha un accordo totale con il Catania, anche se il Pescara ci sta riprovando

Confermando la nostra esclusiva delle 13.05, Valeri Bojinov ha rilasciato al sito bulgaro ‘Sportal.bg’ alcune dichiarazioni sul suo futuro: “Tutto vero, vado al Catania. Il club e Lucarelli hanno mostrato tanto interesse nei miei confronti e mi vogliono fino al termine della stagione. Spero che tutto vada bene”. Lo stesso attaccante quasi 34enne domani sarà in Italia, dopo aver promesso al suo vecchio amico Cristiano Lucarelli di dargli una mano in questa seconda parte di stagione. Il Catania lo aspetta con ansia, anche se nelle ultimissime ore il Pescara – dopo aver incassato il no di Matri – ci ha riprovato con maggior convinzione. L’ultima parola spetta allo stesso Bojinov, che si è già promesso a Lucarelli e che ha memorizzato il tentativo del Pescara.

Foto: novosti.rs