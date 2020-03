Esclusiva: Bisoli libero per la Cremonese. Ha rinunciato ai 4 mesi con il Padova

Panchine che saltano, una dietro l’altra. Nomi a sorpresa che si materializzano: lunedì sera Zenga (non Stramaccioni) in coppia con Canzi per il Cagliari, con annuncio ieri. Stamattina Pierpaolo Bisoli per la Cremonese, come vi abbiamo anticipato, malgrado una suggestione Prandelli che non ha avuto seguito e che ha posto subito l’ex Padova in pole position. Poco fa Bisoli ha rinunciato, tramite il suo legale, ai quattro mesi che lo avrebbero legato al club veneto. Ora è libero per la Cremonese, nessuna sorpresa e tutto confermato.

Foto: Padova sito ufficiale