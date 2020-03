Esclusiva: la Cremonese sogna Prandelli, ma avanza Bisoli

La Cremonese sta pensando di cambiare ancora allenatore. Un passaggio quasi automatico dopo la nuova sconfitta interna, ieri contro l’Empoli. La posizione di Massimo Rastelli è ormai compromessa, la società sta decidendo di procedere all’esonero. Per la sostituzione il sogno si chiama Cesare Prandelli ma non è di semplice realizzazione anche se la Cremonese ci sta provando. Intanto, avanza la candidatura di Pierpaolo Bisoli che può tornare in pista dopo l’esperienza di Padova.

Foto: Twitter Genoa