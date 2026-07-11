Esclusiva: Belghali in uscita da Verona, sondaggi di Juve e Napoli

11/07/2026 | 19:59:41

Rafik Belghali lascerà il Verona nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Il terzino destro algerino classe 2002 si sta riposando dopo l’avventura Mondiale, ma è chiaro che non parteciperà al prossimo campionato di Serie B. Lo scorso gennaio, come già svelato, Frederick Massara lo avrebbe portato a Roma, ma poi l’operazione non si è concretizzata. Adesso il direttore tecnico della Juve si è informato, in attesa di prendere una decisione definitiva. Esattamente come si è informato il Napoli che segue ancora Dodo come prima soluzione, sempre se il terzino brasiliano avrà voglia di aspettare visto che il club azzurro deve prima cedere. Ieri sera avevamo escluso la Fiorentina, che infatti ha preso Alex Jimenez per quella corsia. Su Belghali, valutazione circa 15 milioni, possono esserci altri club in Italia o all’estero. Si è parlato nelle ultime ore anche di Milan, per il momento nessun contatto diretto ma situazione fluida. Tutto questo con il massimo rispetto che si deve Khalaili, scelto dall’Inter e in attesa degli accertamenti di lunedì. I nerazzurri avevano seguito Belghali (come la Juve) lo scorso dicembre e avevano fatto un sondaggio nelle scorse settimane per Dodo. Prima di puntare con decisione su Khalaili, al ragazzo israeliano auguriamo le migliori cose in questo momento delicato.

Foto: Instagram personale