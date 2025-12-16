Esclusiva: Belghali sempre più in copertina, ci sono tre big italiane

16/12/2025 | 18:04:19

Due settimane fa vi avevamo parlato di Rafik Belghali, terzino destro classe 2002, algerino con cittadinanza belga, grande protagonista con il Verona nella prima parte della stagione. Un’operazione da 1,5 milioni più bonus e una valutazione che – come spiegato – oggi sarebbe di 10 volte superiore. Se ci attestassimo sui 15 milioni, non andremmo lontano dalla verità. Conferme soprattutto sul fatto che le big italiane abbiano puntato gli occhi su Belghali: alla Juve piace molto; l’Inter si era informata ancora prima dell’infortunio a Dumfries con tanto di intervento chirurgico; la Roma lo apprezza molto, pur avendo Wesley protagonista su quella corsia, e con il Verona ha già parlato – come già svelato – sia di Giovane che di Baldanzi. L’Hellas spera di tenerlo fino alla prossima estate, essendo in lotta per la salvezza, ma dipenderà dalle offerte. Nel frattempo Belghali sarà impegnato in Coppa d’Africa con l’Algeria.

Foto: sito Hellas Verona.

