Esclusiva: Dodo, sondaggio approfondito dell’Inter

24/06/2026 | 19:02:28

L’Inter ha perso Palestra, destinato al Chelsea, e sta studiando soluzioni alternative. A parte l’idea Cambiaso, già nota, possono esserci altre strade per garantirsi uno specialista di fascia destra. Tra i nomi da seguire c’è quello di Dodo, in scadenza di contratto tra un anno con la Fiorentina e che ha ha chiesto di cambiare aria. Nelle ultime ore l’Inter ha fatto un sondaggio approfondito, nessuna decisione presa ma un profilo da seguire. La valutazione è di circa 15 milioni, su Dodo aveva sondato il Napoli (soluzione alternativa a Khalaili), mentre non risultano fin qui passi concreti da parte della Roma.

Foto: Instagram Fiorentina