Esclusiva: Barrow-Bologna, altri due incontri ravvicinati per chiudere

Il Bologna ha liberato Destro per il Genoa, ora si appresta a chiudere l’operazione Barrow con l’Atalanta. Sono previsti due incontri: uno nelle prossime ore tra la società di Percassi e l’entourage dell’attaccante gambiano, un altro forse già sabato tra i club per gli ultimi dettagli. La formula dovrebbe essere prestito con obbligo di riscatto per una cifra non troppo lontana dai 15 milioni. L’Atalanta potrebbe chiedere una percentuale su futura vendita, oppure una corsia preferenziale per tornare eventualmente in futuro su un attaccante che apprezza. Ma sono dettagli rispetto a un’operazione in stato molto avanzato e che il Bologna ha programmato circa due settimane fa.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta