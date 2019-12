Esclusiva: Barrow, il Verona in ribasso. Il Bologna avanza. E c’è la Samp

Incontro negativo, ieri, per Musa Barrow all’Hellas. Semplicemente perché il Verona avrebbe voluto inserire nell’operazione il difensore centrale Kumbulla (che piace anche a Inter e Napoli) ma con una valutazione addirittura superiore a quella che l’Atalanta dà per Barrow (15 milioni più bonus). E siccome il club di Percassi non ha intenzione di cederlo in prestito, ecco che l’opzione Hellas oggi è in ribasso. Mentre avanza il Bologna, che ha un debole per l’attaccante gambiano, con la Samp in lizza (proposto Caprari) e il Sassuolo oggi più defilato perché non ha grossi problemi nel reparto offensivo, la situazione cambierebbe in presenza di una cessione. Il profilo di Barrow piace parecchio anche al Parma, ma è legato al futuro di Kulusevski (in prestito proprio dall’Atalanta) che Faggiano e D’Aversa vogliono trattenere per tutta la stagione.