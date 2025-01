Esclusiva: Bari, accordo con Maggiore. Pereiro in arrivo per visite e firme

Gaston Pereiro sarà un nuovo calciatore del Bari, confermando quanto vi abbiamo anticipato il 10 gennaio (incontro per chiudere) e soprattutto nelle ultime 48 ore. Pereiro arriverà nelle prossime ore in città per visite e firma. La novità di giornata, come raccontato prima delle 14, riguarda il centrocampista Giulio Maggiore già seguito negli ultimi giorni: c’è l’accordo con il suo entourage, il Bari sta lavorando per perfezionare l’intesa con la Salernitana.

Foto: Instagram Maggiore