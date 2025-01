Esclusiva: Bari, oggi incontro per Gaston Pereiro

Il Bari è con forza da qualche settimana su Gaston Pereiro, trequartista uruguaiano in uscita dal Genoa dopo una parentesi non troppo felice. Sul classe 1995 ci sono almeno altri due club di Serie B e concorrenza dall’estero, ma il Bari lavora per chiudere l’operazione facendo quadrare tutti i numeri. Proprio per questo motivo oggi ci sarà un incontro per arrivare agli accordi definitivi, il Bari insiste per Pereiro.

Foto: Instagram Gaston Pereiro