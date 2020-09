Esclusiva: Balotelli al Genoa, ci siamo! Un anno più opzione

Mario Balotelli al Genoa, c’è l’accordo. Esattamente quanto vi avevamo raccontato negli ultimi giorni, viaggiamo spediti verso la definizione. Contratto di un anno più opzione, la formula che era stata studiata per il trentenne attaccante svincolatosi dal Brescia. E che sta per avere una nuova importante chance in Serie A. Il Genoa sempre più scatenato, vedremo se – Balotelli a parte – deciderà di riportare lo stesso Sanabria in rossoblù. E nelle ultime ore il Genoa aveva fatto sondaggi per Scamacca che piace molto al Parma. Aspettando il sì definitivo di Ranocchia, pressing in corso.

Foto: twitter Brescia