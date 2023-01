Monza, 3-2 a Cremona con Ciurria e doppio Caprari. Alvini verso l’esonero

Il Monza ha sbancato Cremona, un 3-2 che ha visto i brianzoli complicarsi la vita nel finale malgrado un rotondo 3-0 maturato poco prima dell’ora di gioco. È stato Ciurria ad aprire le marcature all’8’ dopo una giocata di Petagna che si è tramutata in un assist a pochi passi dalla partita per l’esterno. Al 19’ il raddoppio di Caprari su rigore per un fallo di Ghiglione su Izzo segnalato dal Var, spiazzato Carnesecchi dal dischetto. Al 10’ del secondo tempo il tris di Caprari, per la doppietta personale, bravo a capitalizzare un cross di Carlos Augusto. La Cremonese ha cercato di reagire, trovando soltanto il gol della bandiera con Ciofani al 22’ (subentrato a Tsadjout) di testa su cross di Valeri. Al 38’ il 2-3 con Dessers bravo a sfruttare una sponda aerea dello stesso Ciofani. Troppo poco in un pomeriggio che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe portare all’esonero di Massimiliano Alvini ancora a secco di vittorie dall’inizio del campionato.

Foto: Instagram Monza