Esclusiva: Bajrami-Fiorentina per Zurkowski all’Empoli, altri dialoghi nel pomeriggio

La Fiorentina sta cedendo Nastasic al Maiorca, l’operazione è in stato avanzato. Al momento non sono da registrare passi in avanti per Nikolaou, difensore dello Spezia, anche per una questione di lista. Nel pomeriggio è possibile che possano essere ripresi i discorsi per Bajrami con Zurkowski all’Empoli. I rapporti tra i due club nelle ultime ore si sono un po’ raffreddati, Bajrami continua a pensare ai viola e Zurkowski non è più nei piani di Italiano. Non è scontato che si proceda allo scambio, ma è possibile che le due società nel pomeriggio possano riprendere a parlare di quest’operazione. Nelle ultime ore c’è stato un contatto anche per Parisi, ma l’esterno sinistro per il momento non si muove da Empoli. Tra poche ore, comunque, tra i club ci sarà un nuovo aggiornamento con la possibilità che vengano coinvolgi Bajrami e Zurkowski.

Foto: Instagram Empoli