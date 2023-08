L’Avellino è scatenato e sta chiudendo una campagna acquisti straordinaria. Dopo aver preso l’attaccante Gori dalla Fiorentina, notizia di ieri, poco fa sono stati raggiunti gli accordi per Marco Armellino, centrocampista classe 1989 in uscita dal Modena. Un altro innesto di esperienza, Armellino è abituato a vincere i campionati e ora ci riproverà in Irpinia.

Foto: Sito Modena