L’Avellino è stato grande protagonista del mercato di Serie C. E sta per chiudere un colpo di assoluto spessore per la categoria, si tratta di Gabriele Gori, attaccante classe 1999 di proprietà della Fiorentina. Siamo in uno stato avanzato della trattativa, molto vicini agli accordi. E per Rastelli un’altra pedina di spessore a conferma delle innegabili ambizioni dell’Avellino.

Foto: sito Cosenza