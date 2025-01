Esclusiva: Atalanta, conferme su Bondo (che piace al Milan) se Frendrup…

L’Atalanta cercherà di fare qualcosa in questa sessione di mercato. La priorità è quello di prendere un esterno offensivo di spessore, il sogno è Cherki ma possono esserci altre piste. Ma l’Atalanta ha intenzione di prendere un centrocampista alle giuste condizioni: vi abbiamo parlato di Frendrup che per ora il Genoa non intende cedere, primissima scelta, ma lo scorso 30 dicembre abbiamo aggiunto i nomi di Bondo e Suslov. Proprio per Bondo, che è nella lista del Milan in compagnia di altri giovani centrocampisti, l’Atalanta ha mosso alcuni passi anche nelle ultime ore. Il Monza è in una situazione difficile di classifica ma di sicuro non molla e non tratterrà chi avrà intenzione di andar via. Per Bondo l’Atalanta ha intenzione di mettere sul tavolo il cartellino di Sulemana più soldi, vedremo gli sviluppi.

Foto: Instagram Monza