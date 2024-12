Frendrup-Atalanta, tutti i retroscena. Alla Dea piacciono altri due profili

Non possiamo che confermare quanto anticipato: Morten Frendrup è il principale obiettivo per il centrocampo dell’Atalanta a gennaio, apprezzatissimo da Gasperini è considerato il potenziale erede di De Roon. Bisogna però confermare quanto abbiamo aggiunto pochi giorni fa: dopo i dialoghi proficui con le vecchia proprietà, i discorsi si sono bloccati a seguito della svolta societaria. Il Genoa non vorrebbe privarsene a gennaio, l’Atalanta potrebbe arrivare a 20 milioni con i bonus oppure aggiungere una contropartita rispetto alla richiesta di 25 milioni. Ma se il muro sarà alto, possono esserci altre soluzioni. Vedremo gli sviluppi, di sicuro Frendrup è un nome a caratteri cubitali nella lista dell’Atalanta, eventualmente anche per il futuro a patto che non si aprano aste che non piacciono alla famiglia Percassi. La Dea si è informata sia su Warren Bondo, classe 2003 del Monza seguito recentemente da Milan e Lazio, che su Tomas Suslov, classe 2002 del Verona con qualità più offensive.

Foto: Instagram Genoa