Esclusiva: Asencio verso Ascoli. I dettagli

L’Ascoli si prepara ad accogliere Raul Asencio, in uscita dal Cittadella. Oggi è stata una giornata di ulteriori contatti rispetto a quanto vi abbiamo già raccontato, si viaggia verso un’intesa definitiva tra 400 e 500 mila euro. Il Cittadella è molto attivo tra entrate e uscite, in stato avanzato la trattativa per Giuseppe Ambrosino, classe 2003, di proprietà del Napoli e reduce da un’esperienza non troppo felice a Como. Tounkara e Mazzocco sono destinati all’Avellino.

Foto: Asencio Instagram