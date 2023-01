L’Ascoli si muove per Raul Asencio, attaccante in uscita dal Cittadella. Il club marchigiano cerca uno specialista con quelle caratteristiche e ha offerto un contratto di due anni e mezzo. Ci sono buone possibilità di arrivare a un accordo, in modo da consegnare un nuovo specialista offensivo a Bucchi.

Foto: Instagram personale