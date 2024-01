Esclusiva: Antonini dal Taranto al Catanzaro, affare in chiusura

Matias Antonini dal Taranto al Catanzaro: siamo in dirittura d’arrivo. Stamattina c’è stata una telefonata tra i due presidenti Giove e Noto dopo quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi. Intesa di massima per 300-350 mila euro più bonus che verrà formalizzata entro domani. Il Catanzaro segue il difensore centrale brasiliano classe 1998 da marzo e nei giorni scorsi aveva accelerato: lo ritiene perfetto per la difesa a tre di Vivarini.

Foto: sito Taranto