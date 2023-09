Esclusiva: Amrabat-United, è fatta! I dettagli

Sofyan Amrabat si appresta a diventare un nuovo calciatore del Manchester United. Una lunga rincorsa iniziata – come vi avevamo raccontato – il 19 luglio, adesso la svolta. Operazione da 10 milioni di prestito ed entro maggio la squadra inglese avrà l’opzione di acquisto per il giocatore versando 20 milioni più altri 5 di bonus. Colpo in entrata chiuso per lo United. Al posto del centrocampista marocchino – come vi avevamo anticipato questa mattina – alla Fiorentina andrò Maxime Lopez, in uscita dal Sassuolo.

