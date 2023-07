L’indiscrezione: Hojlund, il Manchester United alzerà ancora l’offerta. La verità su Amrabat

Il Manchester United ha intenzione di alzare ancora l’offerta per Hojlund. Vi avevamo parlato ieri pomeriggio di 53-55 milioni, possiamo aggiungere che la base fissa potrebbe essere superiore di 4-5 milioni, aggiungendo i bonus. L’Atalanta chiede 60 milioni di base fissa più 8-10 milioni di bonus, ma nello stesso tempo vuole risolvere presto, ovviamente con l’offerta giusta, per non mettere in difficoltà Gasperini. Per ten Hag proprio Hojlund è il profilo perfetto per il suo attacco, ha le caratteristiche ideali per gli schemi del Manchester United e soprattutto si tratta di un 2003 destinato a migliore sempre più. Tutte le altre soluzioni (Kolo Muani in testa) sono alternative, il chiodo fisso è Hojlund. Il classe 2003 guadagna circa 600 mila euro a Bergamo, ha un accordo già impostato con il nuovo club per una cifra 7-8 volte superiore a stagione. Possibile che i Red Devils decidano prima di fare almeno un’operazione in uscita, in modo da avere la possibilità di rilanciare con più forza. Ma non ci sono dubbi che Hojlund sia il primo della lista, le altre (Kolo Muani in testa) sono soltanto alternative. Per quanto riguarda il centrocampo Amrabat, in uscita dalla Fiorentina, appartiene a una lista ristretta di nomi, forse non al primo posto ma piace. Ora i Red Devils, dopo Onana, vogliono stringere per Hojlund.

Foto: Instagram Atalanta