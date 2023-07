Esclusiva: Amrabat-Manchester United, contatti vivi

Non solo Rasmus Hojlund, il Manchester United cerca anche un centrocampista. E l’ha individuato in Sofyan Amrabat. Dopo quanto raccontato nei giorni scorsi, possiamo aggiungere che i contatti sono sempre più vivi e che anche in giornata sono stati mossi passi importanti. Amrabat ha detto sì al trasferimento, ora i Red Devils devono fare qualche uscita ma hanno puntato anche il marocchino. Si può fare per una base di 22-25 milioni più bonus per arrivare a 30. Non siamo agli accordi definitivi, ma è una pista calda e da seguire.

Foto: Instagram Fiorentina