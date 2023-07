Manchester United, priorità attaccante. Poi il nuovo centrocampista (Amrabat in lista)

Sofyan Amrabat è in una lista di tre nomi al massimo per il centrocampo del Manchester United. Ma la priorità del club è quella di stringere per l’attaccante, presentando al più presto l’offerta all’Atalanta per Hojlund. Bisogna accelerare per evitare altri inserimenti, tenendo conto di tre particolari: a) Rasmus è la prima scelta di ten Hag; b) l’attaccante 2003 vuole il Manchester United, sua squadra del cuore da bambino; c) ha già un accordo sull’ingaggio da circa 4,5 milioni più bonus a stagione. Adesso bisogna stringere i tempi, il Manchester United lo sa e ha intenzione di entrare nel vivo. Serve un’offerta superiore a 60 milioni di base fissa con tanti bonus. Il centrocampista sarà scelto con calma, esattamente verrà esaminata con attenzione la posizione di Mason Greenwood che potrebbe andare a giocare in prestito.

Foto: Instagram Atalanta