Esclusiva: Alvini-Cremonese a rischio da ieri sera. Tra D’Aversa e le richieste di Ballardini

Massimiliano Alvini è a rischio da ieri sera, come vi abbiamo raccontato subito dopo la sconfitta di Verona. La sconfitta è stata pesante, la prestazione scoraggiante come ha evidenziato l’allenatore con la solita onestà intellettuale. E la proprietà da ieri sera sta prendendo in considerazione la possibilità di un cambio. Non è stata presa una decisione definitiva, ma per la prima volta Alvini è davvero a rischio. Eventualmente chi al suo posto? Roberto D’Aversa è un nome da tenere in considerazione: ha ancora un contratto con la Samp, recentemente ha detto no a diverse offerte dalla Serie B, potrebbe accettare un contratto che preveda la risalita in caso di retrocessione. Ieri D’Aversa ha assistito a Verona-Cremonese, stasera sarà a San Siro per Inter-Parma di Coppa Italia e subito dopo ospite di Sportitalia. In una ristretta lista di candidati Davide Ballardini è un’opzione molto gradita ma non semplice per la richiesta di garanzie e di un mercato davvero competitivo. Le altre ipotesi al vaglio per il momento non hanno avuto contatti diretti.

Foto: Instagram Cremonese