Doppio Lazovic e festa Verona (2-0). Ora Alvini è nei guai

L’Hellas Verona si aggiudica il match salvezza contro la Cremonese, conquistando 3 punti fondamentali grazie al 2-0 maturato al 90′. Il mattatore assoluto della serata è Darko Lazović, autore di una doppietta, che si è appunto rivelata decisiva ai fini del risultato. La squadra di Zaffaroni si posiziona ora al terz’ultimo posto con 9 punti, approfittando della sconfitta subita ieri dalla Sampdoria. Per Massimiliano Alvini una brutta serata anche per la prestazione dei grigiorossi non all’altezza. È possibile che nelle prossime ore la sua posizione venga valutata, dopo la fiducia che gli era stata, fin qui, accordata.

Foto: Instagram Hellas Verona