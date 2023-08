Il Catanzaro è sempre più vicino ad Alfredo Donnarumma, attaccante in uscita dalla Ternana. Al punto che stasera ci sarà un nuovo contatto per definire l’operazione e per consentire all’allenatore di riabbracciare l’attaccante che ha allenato ai tempi di Teramo. Donnarumma ha dato il via libera, si tratta adesso di sistemare gli ultimi dettagli.

Foto: Instagram Donnarumma