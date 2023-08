Alfredo Donnarumma è un grande obiettivo per l’attacco del Catanzaro. Sopratutto perché Vivarini lo conosce bene per averlo allenato con successo a Teramo. Domani il club neopromosso in Serie B avrà un contatto con la Ternana per capire la fattibilità dell’operazione e, probabilmente, per presentare la prima offerta. Donnarumma in orbita Catanzaro: situazione da seguire.

Foto: Donnarumma Instagram