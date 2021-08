Esclusiva: Aebischer, la Samp lavora per chiudere

Michel Aebischer centrocampista classe ’97 dello Young Boys, resta un obiettivo concreto della Sampdoria. Ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi, è in corso una conference call tra i due club per arrivare ad una soluzione. Aebischer è un centrocampista di rendimento, cresciuto nello Young Boys e che per la Samp sarebbe un innesto interessante. La cifra dell’operazione era già stata stabilita, circa 4 milioni e si sta lavorando sulle modalità di pagamento e sulla formula. La Samp resta su Aebischer e sta provando a chiudere.

Foto: Twitter nati_sfv_asf