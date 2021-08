Esclusiva: Atalanta-Thorsby, avanti! La Samp ha scelto Aebischer

Martin Thorsby dalla Samp all’Atalanta: una trattativa, quella per il centrocampista norvegese, destinata ad andare in porto. Si stanno definendo i dettagli sulla valutazione, la Samp vorrebbe tra i 6 e i 7 milioni più bonus, ma non dovrebbero esserci intoppi. Tutto questo anche perché la Samp ha scelto a sorpresa il sostituto: si tratta di Michel Aebischer, centrocampista centrale classe 1997, che può agire da mezzala, di proprietà dello Young Boys. Un profilo apprezzato e promosso, oggi c’è stato un incontro proficuo, operazione da circa 3 milioni. Per Aebischer sarà la prima esperienza lontano dal club svizzero che lo ha cresciuto, è allo Young Boys da quando aveva 16 anni. Ora la Samp lo aspetta.

Foto: Twitter personale