Esclusiva: Adamonis al Perugia. È fatta per Marcos Antonio al PAOK

Dopo aver chiuso – come già raccontato – per il portiere classe 2001, Christos Mandas, la Lazio pensa anche alle uscite. Infatti, sono ben due i calciatori pronti a salutare la Capitale. Il portiere lituano classe ’97’, infatti, sarà un nuovo calciatore del Perugia, mentre Marcos Antonio andrà a giocare in Grecia, al PAOK.

Foto: Twitter Lazio